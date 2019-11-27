Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 27 Kasım! Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! 27.11.2019 17:34

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetiyle ilgili son dakika bilgilerini aktarmaya devam ediyor. Turgut Özyürek'in cesedi ormanlık alanda korkunç bir şekilde bulundu! Diğer yandan Manisa'da işlenen başka bir cinayet olan Mehmet Avcı'nın ölümüyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 27 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, eşinin sevgilisi tarafından öldürülerek ormanlık alana atıldı. Müge Anlı 27 Kasım Atv canlı yayınında Turgut Özyürek cinayetinin detaylarını aktarmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri karşısında Müge Anlı dahil stüdyodaki herkes şoke oldu. İşte 2017 yılında işlenen Mehmet Avcı cinayeti ve Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetinin detayları...