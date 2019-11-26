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Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Güvenlik güçleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...

Son dakika Müge Anlı haberine göre Turgut Özyürek'in cesedi, eşi Necla Hanım'ın sevgilisi Hayrettin Bey'in itiraf ettiği ormanlık alanda buundu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 26 Kasım Atv canlı yayınında 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in katilinin bulunduğu haberinin ardından çok geçmeden cesedin ulaşıldığı bilgisi aktarıldı. İşte son dakika Müge Anlı - Turgut Özyürek gelişmesi!

26.11.2019 13:05 - Son Güncelleme: 26.11.2019 13:05
Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Polis ekipleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...

Müge Anlı son dakika Turgut Özyürek gelişmesini canlı yayında aktardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 26 Kasım canlı yayın başlangıcında Turgut Özyürek'in öldürüldüğünün ortaya çıktığını, katilin her şeyi itiraf ettiğini aktarmıştı. Müge Anlı canlı yayının son dakikalarında ekipteki muhabirden son dakika bilgilerini aldı. Turgut Özyürek'in cesedi, eşi Necla Hanım'ın sevgilisinin işaret ettiği ormanlık alanda bulundu. Dehşet veren detaylar kan dondurdu...

Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Polis ekipleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...

Son dakika bilgisine göre Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu. Alınan ilk bilgiye göre jandarma ve polis ekipleri, katil Hayrettin'in cesedi attığını iddia ettiği ormanlık bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmaları kısa sürede son buldu.

Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Polis ekipleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...

KAFATASI VE KEMİKLERİ KALDI

Ormanlık bölgeye giden ekipler kokuya doğru yöneldi ve Turgut Özyürek'in cesedinden geriye yalnızca kafatası ve kemikler kaldığı tespit edildi.

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Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Polis ekipleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...

Müge Anlı, canlı yayında Turgut Özyürek'in katilinin, Necla Hanım'ın evinde sakladığı Hayrettin Bey olduğunu aktardı. Geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi, kardeşinin Necla Hanım'ın evinde kaldığını, Necla Hanım'ın onu zorla tuttuğunu, dışarı çıkmasına izin vermediğini ileri sürmüştü. Telefonla bağlanan izleyicinin sözleri üzerine bu kişinin 1986 doğumlu Hayrettin adında bir şahıs olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri Hayrettin Bey ile görüşmelerinde verdiği çelişkili ifadeler sonucunda gözaltı kararı çıkardı.

Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Polis ekipleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...

EŞİ NECLA ÖLDÜR DEDİ SEVGİLİSİ YAPTI!

Aynı sırada Müge Anlı canlı yayınından dönen Necla Hanım'da Manisa otogarında gözaltına alındı. Sözleri anlaşılmayan Necla Hanım'ın, 7 kişi değil 9 kişi ile evlilik yaptığı, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisine eşi Turgut Özyürek'i öldürdüğü ortaya çıktı.

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