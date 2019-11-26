Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Güvenlik güçleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...

Son dakika Müge Anlı haberine göre Turgut Özyürek'in cesedi, eşi Necla Hanım'ın sevgilisi Hayrettin Bey'in itiraf ettiği ormanlık alanda buundu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 26 Kasım Atv canlı yayınında 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in katilinin bulunduğu haberinin ardından çok geçmeden cesedin ulaşıldığı bilgisi aktarıldı. İşte son dakika Müge Anlı - Turgut Özyürek gelişmesi!

26.11.2019 13:05 - Son Güncelleme: 26.11.2019 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





