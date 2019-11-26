Son dakika: Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in cesedi bulundu! Güvenlik güçleri kokuya doğru gidince kafatası ve kemikleri...
Son dakika Müge Anlı haberine göre Turgut Özyürek'in cesedi, eşi Necla Hanım'ın sevgilisi Hayrettin Bey'in itiraf ettiği ormanlık alanda buundu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 26 Kasım Atv canlı yayınında 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in katilinin bulunduğu haberinin ardından çok geçmeden cesedin ulaşıldığı bilgisi aktarıldı. İşte son dakika Müge Anlı - Turgut Özyürek gelişmesi!
Müge Anlı son dakika Turgut Özyürek gelişmesini canlı yayında aktardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 26 Kasım canlı yayın başlangıcında Turgut Özyürek'in öldürüldüğünün ortaya çıktığını, katilin her şeyi itiraf ettiğini aktarmıştı. Müge Anlı canlı yayının son dakikalarında ekipteki muhabirden son dakika bilgilerini aldı. Turgut Özyürek'in cesedi, eşi Necla Hanım'ın sevgilisinin işaret ettiği ormanlık alanda bulundu. Dehşet veren detaylar kan dondurdu...
KAFATASI VE KEMİKLERİ KALDI
Ormanlık bölgeye giden ekipler kokuya doğru yöneldi ve Turgut Özyürek'in cesedinden geriye yalnızca kafatası ve kemikler kaldığı tespit edildi.
Müge Anlı, canlı yayında Turgut Özyürek'in katilinin, Necla Hanım'ın evinde sakladığı Hayrettin Bey olduğunu aktardı. Geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi, kardeşinin Necla Hanım'ın evinde kaldığını, Necla Hanım'ın onu zorla tuttuğunu, dışarı çıkmasına izin vermediğini ileri sürmüştü. Telefonla bağlanan izleyicinin sözleri üzerine bu kişinin 1986 doğumlu Hayrettin adında bir şahıs olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri Hayrettin Bey ile görüşmelerinde verdiği çelişkili ifadeler sonucunda gözaltı kararı çıkardı.