Özge Törer kimdir? atv'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman'ın kadrosu açıklandıktan sonra oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizide 'Bala Hatun' karakterine hayat verecek Özge Törer'in ismi Google'da en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Peki, Özge Törer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in hayat hikayesi...

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer 20'li yaşların başında olan yetenekli bir üniversite öğrencisidir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanan Özge Törer şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisidir.

Aynı zamanda yüzmeyi ve ata binmeyi çok sevmektedir.

KURULUŞ OSMAN GENEL HİKAYE

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.