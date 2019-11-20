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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 15:53

'ın 'sı ? ve nereli?

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip edecek izleyiciler ise Kuruluş Osman oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde karakterine oyuncu Alma Terzic hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Sofia'sı ? , nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir?

ATV ekranlarında bu akşam dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken baş karakterlerden birisi de oldu. Dizide Sofia karakterini güzel oyuncu Alma Terzic canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Kuruluş Osman'ın Sofia'sı sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nerelidir? İşte hayatı...

ALMA TERZİC KİMDİR?

Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğmuştur. Boşnak'tır. Memleketinde savaş başladığında 5 yaşında idi. 2 yıl boyunca bodrumda saklanmak zorunda kaldı. 2008 yılında "Snow" (Kar) adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı.

2011 yılında senaryosu Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynadı.

2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırırken Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.

2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı.

ALMA TERZİC'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2014 - Şeref Meselesi (Gül) (TV Dizisi)

2013 - Üç Yol (Sinema Filmi)

2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Olga) (Sinema Filmi)

2013 - Fatih (Züleyha) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Eirene) (TV Dizisi)

2011 - Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 - Kan ve Aşk (In the Land of Blood and Honey) (Hana) (Sinema Filmi)

2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2009 - Volim te... (kısa film)

2008 - Mahala (kısa film)

2008 - Snow (Lejla) (Sinema Filmi)

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