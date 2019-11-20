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  • 20.11.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 12:52

, kaç yaşında? 'da Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın hayatı

1. bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, , kaç yaşında? ? İşte Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın hayat hikayesi...

Kuruluş Osman Yiğit Uçan kimdir?

? atv'nin heyecanla beklenen dizisi 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Kuruluş Osman'ın kadrosu açıklandıktan sonra oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizide 'Boran' karakterine hayat verecek Yiğit Uçan'ın ismi Google'da en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Peki, Yiğit Uçan kimdir, kaç yaşında? ? İşte Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın hayat hikayesi...

YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bosna Hersekli olan oyuncu Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu.

Filinta "Bin Yılın Şafağında", Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Söz ve Mehmetçik Kutlu Zafer dizilerinde rol alan Yiğit Uçan, atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da 'Boran' karakterini canlandırıyor.

Yiğit Uçan evli olup bir çocuk babasıdır.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Suç ve Ceza / Raskolnikov / Yönetmen Yardımcısı / Yönetmen - 2012

Rol Aldığı Diziler:

Mehmetçik Kutlu Zafer (2018)

Söz (Sebo, 2017)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade Beyazıt, 2016)

Filinta "Bin Yılın Şafağında" (Sami, 2015)

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