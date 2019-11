Aslıhan Karalar kimdir? atv'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman'ın kadrosu açıklandıktan sonra oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizide 'Burçin' karakterine hayat verecek Aslıhan Karalar'ın ismi Google'da en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Peki, Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın hayat hikayesi...

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Aslıhan Karalar 1999 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankara olan Aslıhan Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Labaratuvar Lisesi mezunudur. Karalar Elektrik ve elektronik mühendisleridir. Yaşantısını bir süre İngiltere'de sürdüren Karalar, başkent Londra'da Kings College'de İşletme okumuştur.

2017 yılında Kıbrıs Girne'de düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Aslıhan Karalar 11 Aralık 2017 yılında Fransa Paris'te Best Model Of The World'de Türkiye'yi temsil etti.

Son olarak 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Ebru Özkan, Murat Aygen ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Şahin Tepesi dizisinde Ezgi rolünü oynadı.

KURULUŞ OSMAN GENEL HİKAYE

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu...

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu...

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.