Uğur Aslan kimdir? atv'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman'ın kadrosu açıklandıktan sonra oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizide 'Nizameddin' karakterine hayat verecek Uğur Aslan'ın ismi Google'da en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Peki, Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kuruluş Osman'ın Nizamedin'i Uğur Aslan'ın hayat hikayesi...

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan oyuncu pek çok dizi projesinde yer aldı.

Adını Yer Gök Aşk dizisi ile duyuran Uğur Aslan, ardından Kayıp, Karadayı, Kara Sevda, Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2017 Siyah Beyaz Ask

2015-2017 Kara Sevda (Zehir)

2014 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım

Zahir

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Keşanlı Ali Destanı

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım

Muhbir

Azizname

Şahları da Vururlar

Bir Şehnaz Oyun

Kısasa Kısas

Hamlet

Macbeth

Antigone

Bekleyenler