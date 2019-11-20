Uğur Aslan kimdir? atv'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman'ın kadrosu açıklandıktan sonra oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizide 'Nizameddin' karakterine hayat verecek Uğur Aslan'ın ismi Google'da en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Peki, Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kuruluş Osman'ın Nizamedin'i Uğur Aslan'ın hayat hikayesi...
UĞUR ASLAN KİMDİR?
Uğur Aslan 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan oyuncu pek çok dizi projesinde yer aldı.
Adını Yer Gök Aşk dizisi ile duyuran Uğur Aslan, ardından Kayıp, Karadayı, Kara Sevda, Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol aldı.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2017 Siyah Beyaz Ask
2015-2017 Kara Sevda (Zehir)
2014 Karadayı
2013 Kayıp
2010-2012 Yer Gök Aşk
2009 Aile Reisi
2008 Derdest
2005 Gümüş
2005 Ofis İşi
2005 Kale İçi
ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım
Zahir
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Keşanlı Ali Destanı
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım
Muhbir
Azizname
Şahları da Vururlar
Bir Şehnaz Oyun
Kısasa Kısas
Hamlet
Macbeth
Antigone
Bekleyenler
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