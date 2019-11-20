Buse Arslan Akdeniz kimdir? atv'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman'ın kadrosu açıklandıktan sonra oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizide 'Aygül' karakterine hayat verecek Buse Arslan Akdeniz'in ismi Google'da en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Peki, Buse Arslan Akdeniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Akdeniz'in hayat hikayesi...

BUSE ARSLAN AKDENİZ KİMDİR?

Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında "Akasya Durağı" dizisiyle başlayan Buse Arslan Akdeniz evlidir.

KURULUŞ OSMAN GENEL HİKAYE

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı...

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu...

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu...

Kuruluş Osman... 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.