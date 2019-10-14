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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 17:41

14 Ekim son bölüm izle - Nazlı Dere'nin katili kim? canlı yayınında son dakika gelişmesi!

'da son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi he gün yayınlanan 'in bugünkü programında, Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir halde bulunan 67 yaşındaki Nazlı Dere'nin katili hakkında sıcak gelişmeler yaşandı! Vahşice işlenen Esenyurt cinayetinde Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 14 Ekim Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!

son bölümde Nazlı Dere'nin katili hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunan Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı ve ekibinin yakından takip ettiği Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmeleri için, 14 Ekim son bölümü izleyebilir, gün içerisinde yaşanan sıcak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!

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