Müge Anlı son bölümde Nazlı Dere'nin katili hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunan Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı ve ekibinin yakından takip ettiği Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmeleri için, 14 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, gün içerisinde yaşanan sıcak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!