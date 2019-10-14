Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini geri isteyen Melike Özmen'in eşi hakkında şok gerçek!
Müge Anlı canlı yayınına çıkan Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığını öğrendiği eşine karaciğerini verdiğini ancak eşi Ekrem Özmen'in kendisini başka bir kadınla aldattığını ve iki çocuğuyla terk edildiğini belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Melike Özmen'in, "Eşimden karaciğerimi geri istiyorum." sözleri gündeme bomba gibi düşmüş, bir gün sonra genç kadın eşi ve 4 aylık hamile olan sevgilisiyle Müge Anlı canlı yayınında karşı karşıya gelerek stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden olmuştu. Müge Anlı ve stüdyoda bulunan tüm konuklar, Melike Özmen'in eşinin hamile sevgilisine tepki göstermelerine rağmen genç kadın her şeyi bildiğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etmişti. Ancak Ekrem Özmen hakkında şok eden gerçekler ortaya çıktı. İşte Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında eşine verdiği karaciğeri geri isteyen Melike Özmen olayının detayları...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında "Karaciğerimi geri ver!" diye haykıran gözü yaşlı kadının hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığı eşine karaciğerini verdiğini ancak aldatıldığını ifade etti. Müge Anı'ya çıkarak eşine seslenen Melike Hanım,'ın "Karaciğerimi geri istiyorum" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında eşi Ekrem Özmen ve 4 aylık sevgilisi ile karşı karşıya gelen Melike Özmen'in sözleri herkesi şoke etti.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu gün yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.Hasta eşine karaciğerini veren Melike Özmen, eşi iyileştikten sonra onu aldattığı için karaciğerini geri istediğini canlı yayında belirtti. 12 yıllık eşi tarafından aldatıldığını ve karaciğerini isteyen genç kadının canlı yayındaki söylemleri ise herkesi ekrana kilitledi. "Kalbim çok kırıldı, ondan intikam almak istiyorum" diyen genç kadının eşi Ekrem Özmen, 11 Ekim Müge Anlı canlı yayınına sevgilisi Zekiye Altun ile birlikte geldi.
EVLİ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALAN KADIN KONUŞTU!
Zekiye Altun'un, "Ekrem bana kendi karaciğerini Melike'ye verdiğini söyledi. ben Melike'nin Ekrem'e ciğerini verdiğini bilmiyordum. Ben olmasaydım da boşanacaklarmış zaten hem Ekrem hem de ailesi bana bunları söyledi. Ses kayıtları da var telefonumda. " açıklaması Müge Anlı çileden çıktı.
MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI!
Müge Anlı, Ekrem Özmen ve sevgilisi Zekiye Altun'a canlı yayında tepki gösterdi. Müge Anlı,"Sen şimdi bu adam seni seviyor Melike'ye yaptıklarını sana yapmaz sanıyorsun ya, yanılıyorsun. Daha çok küçüksün. Bi kere bu adam sana en başında yalan söylemiş, bir düşün bakalım neden yalan söylemiş. Adam ya da kadın şerefsizse evlilik hayatındaki her şeyi anlatır" şeklinde tepki gösterdi.