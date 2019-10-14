Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini geri isteyen Melike Özmen'in eşi hakkında şok gerçek!

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığını öğrendiği eşine karaciğerini verdiğini ancak eşi Ekrem Özmen'in kendisini başka bir kadınla aldattığını ve iki çocuğuyla terk edildiğini belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Melike Özmen'in, "Eşimden karaciğerimi geri istiyorum." sözleri gündeme bomba gibi düşmüş, bir gün sonra genç kadın eşi ve 4 aylık hamile olan sevgilisiyle Müge Anlı canlı yayınında karşı karşıya gelerek stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden olmuştu. Müge Anlı ve stüdyoda bulunan tüm konuklar, Melike Özmen'in eşinin hamile sevgilisine tepki göstermelerine rağmen genç kadın her şeyi bildiğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etmişti. Ancak Ekrem Özmen hakkında şok eden gerçekler ortaya çıktı. İşte Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında eşine verdiği karaciğeri geri isteyen Melike Özmen olayının detayları...

14.10.2019 14:27 - Son Güncelleme: 14.10.2019 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





