Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere cinayeti gelişmesi! Vahşi cinayette kan donduran detay! Nazlı Dere ölmeden önce...

ALKOL ŞİŞESİ BULUNDU

Nazlı Dere'nin cesedi bulunduktan sonra evinin önünde çöp torbası bulunduğunu belirten komşu, çöpün içerisinde alkol şişesi olduğunu belirtti. Müge Anlı bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini, Nazlı Dere cinayetini işleyen kişinin bu şekilde bir vahşeti gerçekleştirebilmesi için normal bir kafada olmayacağını belirtti.