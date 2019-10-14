Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere cinayeti gelişmesi! Vahşi cinayette kan donduran detay! Nazlı Dere ölmeden önce...
Müge Anlı'da araştırılan Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Esenyurt'taki evinde katledilen Nazlı Dere olayında şok gelişme yaşandı. Ortaya çıkan kamera kaydını izleyen komşudan canlı yayında şaşırtan açıklama! 67 yaşındaki Nazlı Dere'yi evinde boğazından keserek öldüren katil kim? İşte 11 Ekim Müge Anlı son bölümde Nazlı Dere'nin katili hakkında yaşanan çarpıcı gelişme!
Müge Anlı 14 Ekim canlı yayınında Nazlı Dere cinayetiyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Nazlı Dere'nin katili ortaya çıktı mı? Esenyurt'taki evinde boğazı kesilerek bulunan 67 yaşındaki kadının komşuları Müge Anlı'ya konuştu. İşte 14 Ekim Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere gelişmesi!
MÜGE ANLI'DAKİ NAZLI DERE CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
ALKOL ŞİŞESİ BULUNDU
Nazlı Dere'nin cesedi bulunduktan sonra evinin önünde çöp torbası bulunduğunu belirten komşu, çöpün içerisinde alkol şişesi olduğunu belirtti. Müge Anlı bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini, Nazlı Dere cinayetini işleyen kişinin bu şekilde bir vahşeti gerçekleştirebilmesi için normal bir kafada olmayacağını belirtti.