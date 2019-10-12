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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 23:47

Türkiye'nin adında en çok harf olan ilçesi hangisidir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Türkiye'nin adında en çok harf olan ilçesi hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Türkiye'nin adında en çok harf olan ilçesi hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Türkiye'nin adında en çok harf olan ilçesi hangisidir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'nin adında en çok harf olan ilçesi hangisidir?

A: Şereflikoçhisar

B: Marmaraereğlisi

C: Mustafakemalpaşa

D: Şebinkarahisar

Doğru Cevap: C: Mustafakemalpaşa

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