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  • 14.10.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:11

! "Bitirmeden ölmek yok!" yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar 143. yeni bölümde ailenin sorgu altında olduğu sahneyi gören izleyiciler yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor. Atv ekranlarının efsane dizisi yeni bölümde Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölümden ipuçları...

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