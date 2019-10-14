14 Ekim Müge Anlı son bölüm izle - Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! 14.10.2019 17:35

Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi he gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir halde bulunan 67 yaşındaki Nazlı Dere'nin katili hakkında sıcak gelişmeler yaşandı! Vahşice işlenen Esenyurt cinayetinde Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 14 Ekim Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!

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