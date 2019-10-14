14 Ekim Müge Anlı son bölüm izle - Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi he gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir halde bulunan 67 yaşındaki Nazlı Dere'nin katili hakkında sıcak gelişmeler yaşandı! Vahşice işlenen Esenyurt cinayetinde Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 14 Ekim Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!
15 günlük gelin Sibel'in zorla evde tutulduğu ortaya çıktı... 14 yaşındaki Büşra ve arkadaşı bulundu! Üç aylıkken evlatlık verilen Bilal, 28 yıl sonra annesine kavuştu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.