Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...
Müge Anlı'da araştırılan Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Esenyurt'taki evinde katledilen Nazlı Dere olayında şok gelişme yaşandı. Ortaya çıkan kamera kaydını izleyen komşudan canlı yayında şaşırtan açıklama! 67 yaşındaki Nazlı Dere'yi evinde boğazından keserek öldüren katil kim? İşte 11 Ekim Müge Anlı son bölümde Nazlı Dere'nin katili hakkında yaşanan çarpıcı gelişme!
11.10.2019 16:48
- Son Güncelleme: 11.10.2019 16:48
Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere gelişmesi herkesi şok etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, "Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunan Nazlı Dere'nin katili kim?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam etti. Ortaya çıkan kamera kaydı herkesi şok etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi!
MÜGE ANLI'DAKİ NAZLI DERE'NİN KATİLİ KİM? - VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
DİĞER GALERİLER