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Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...

Müge Anlı'da araştırılan Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Esenyurt'taki evinde katledilen Nazlı Dere olayında şok gelişme yaşandı. Ortaya çıkan kamera kaydını izleyen komşudan canlı yayında şaşırtan açıklama! 67 yaşındaki Nazlı Dere'yi evinde boğazından keserek öldüren katil kim? İşte 11 Ekim Müge Anlı son bölümde Nazlı Dere'nin katili hakkında yaşanan çarpıcı gelişme!

11.10.2019 16:48 - Son Güncelleme: 11.10.2019 16:48
Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...

Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere gelişmesi herkesi şok etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, "Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunan Nazlı Dere'nin katili kim?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam etti. Ortaya çıkan kamera kaydı herkesi şok etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi!

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Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...

Esenyurt'ta 67 yaşındaki Nazlı Dere, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Eşinin cesedini bulan Hasan Dere'nin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağlarken polis olayın failini ve nedenini araştırıyor.

Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...

11 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan Nazlı Dere gelişmesi herkesi hayrete düşürdü. Müge Anlı Nazlı Dere'nin katilini araştırmaya devam ederken, ortaya çıkan kamera kaydı ve komşunun anlattıkları stüdyoda şok etkisi yarattı.

Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...

NAZLI DERE'NİN EVİNİ ÇEKEN KAMERA KAYDINDAKİ ERKEK GÖRÜNTÜSÜ...

Nazlı Dere'nin evinin penceresini ve yolu çeken kamerada bir erkek görüntüsü dikkat çekti. Anlatılanlara göre kayıtta görünen kişi Nazlı Dere'nin evinin korkuluklarına tutunmuş bir şekilde camdan aşağıya iniyordu. Peki bu kişi kim?

Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...

Müge Anlı ekibi, Nazlı Dere'nin komşusu ile görüştü. Komşu, kamerada görünen kişinin Nazlı Dere'nin büyük oğlu Ahmet Dere'ye benzediğini ileri sürü.

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