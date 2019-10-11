Müge Anlı 11 Ekim canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi! Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...

Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere gelişmesi herkesi şok etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, "Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunan Nazlı Dere'nin katili kim?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam etti. Ortaya çıkan kamera kaydı herkesi şok etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nazlı Dere gelişmesi!

MÜGE ANLI'DAKİ NAZLI DERE'NİN KATİLİ KİM? - VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!