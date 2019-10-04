3 Ekim reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Açıklanan sonuçlara göre, Mucize Doktor dizisi Total'de RTG 15.2 ve Share 37.4 ile birinci oldu. Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ise ikinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 3 Ekim Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Şampiyon dizisi reyting sonuçları listesi...

REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

REYTİNG SONUÇLARI (AB)