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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 10:50

3 Ekim : Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Şampiyon dizisi reyting sonuçları listesi

3 Ekim açıklandı. Perşembe günü dizileri arasında Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor ve Şampiyon dizileri yer alıyor. Diziseverler, dünü reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Peki, nasıl? İşte Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Şampiyon dizisi reyting sonuçları listesi...

3 Ekim reyting sonuçları açıklandı

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