Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni sezonu yeni sunucusu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve 1 milyon TL değerindeki soruyla açacak. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tarihinin duyurulduğu fragman, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman belli olacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz sezon finalinde 1 milyonluk soruyu açmaya hak kazanan Arda Ayten, süre bitince soruyu görememişti. Yeni sezonun ilk bölümünde Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek adını tarihe yazdırmak istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla 5 Ekim Cumartesi günü atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı: