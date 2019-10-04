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  • 04.10.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 12:22

1 milyonluk soruyla yeni sezona başlıyor! 2019 Kim Milyoner Olmak İster ne zaman?

'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelecek olan Kim Milyoner Olmak İster, 1 milyonluk soruyla yeni sezonu açacak. Peki, başlayacak? ne zaman belli olacak?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni sezonu yeni sunucusu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve 1 milyon TL değerindeki soruyla açacak. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tarihinin duyurulduğu fragman, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman belli olacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz sezon finalinde 1 milyonluk soruyu açmaya hak kazanan Arda Ayten, süre bitince soruyu görememişti. Yeni sezonun ilk bölümünde Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek adını tarihe yazdırmak istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla 5 Ekim Cumartesi günü atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı:

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