Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Yayınlanan yeni bölümde Züleyha ve Yılmaz arasında yaşanan olaylar gerilimin iyice artmasına neden oldu. Heyecan dolu bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!

Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.