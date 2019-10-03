Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 03.10.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 23:24

39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Züleyha'nın kararı nelere sebep olacak?

ATV ekranlarının büyük bir merakla takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu yeni bölümde oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini bir arada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. İzleyiciler şimdi . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Yayınlanan yeni bölümde Züleyha ve Yılmaz arasında yaşanan olaylar gerilimin iyice artmasına neden oldu. Heyecan dolu bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!
Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Züleyha'nın kararı nelere sebep olacak?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri