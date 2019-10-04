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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 16:43

'daki Afyon cinayeti hakkında Nazife Demirel'den şok sözler! 4 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle!

'da son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 23 Ağustos'ta Afyon'da hayatını kaybeden 46 yaşındaki Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel neler anlattı? Pavyonda konsomatris olarak çalıştığı iddia edilen Nazife Demirel'in ortaya çıkan videosu stüdyoda şok etkisi yarattı. Diğer bir konu olan Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu da Müge Anlı canlı yayınında açıklandı. Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananları merak ediyorsanız, 4 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!

son bölümde beklenen DNA sonucu açıklandı. Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu canlı yayında açıklandı. Tuncay Demirel'in şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 4 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça izleyebilirsiniz!

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