Müge Anlı son bölümde beklenen DNA sonucu açıklandı. Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu canlı yayında açıklandı. Tuncay Demirel'in şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 4 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça izleyebilirsiniz!