Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de! İşte sezon finali soruları...

"Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezon Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", geçtiğimiz sezon 1 milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten ile Atv ekranlarında olacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk soru ve yeni sezonun başlama tarihi...

03.10.2019 11:54 - Son Güncelleme: 03.10.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





