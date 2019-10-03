Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de! İşte sezon finali soruları...
"Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezon Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", geçtiğimiz sezon 1 milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten ile Atv ekranlarında olacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk soru ve yeni sezonun başlama tarihi...
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir isimle giriyor. Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.
YENİ SEZON 1 MİLYONLUK SORU İLE AÇILIYOR!
Geçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?
Cevabı 5 Ekim Cumartesi akşamı Atv'de!