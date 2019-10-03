Gelin Evi yarışma programı, Show TV'de yayınlanıyor. Gelin alma, kına geceleri, çeyizleri, düğünleri ve yemekleriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelin Evi, son olarak 754. bölümüyle ekranlara gelmişti. Ege, Trakya, Karadeniz ve Anadolu'dan katılan gelinlerin mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yeniden başlayacak mı? 2019 Gelin Evi ne zaman başlayacak? Gelin Evi fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

GELİN EVİ BAŞLAYACAK MI?

Show TV tarafından Gelin Evi'nin yeni sezonuna dair bir paylaşım yapılmadı. Yarışma programı Show TV'nin resmi internet adresinde "Arşiv Programlar" kategorisinde bulunuyor. Durum böyle olunca Gelin Evi hayranları, "Gelin Evi başlayacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Gelin Evi 754. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

GELİN EVİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Gelin Evi All Star 754. bölümünde; 18 aylık evli, 27 yaşında, muhasebeci Ebru Gelin'in evine konuk olundu. Ebru Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıktığı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmadı!

Gelinlerin hafta boyunca verdiği puanlar açıldı ve Sultan gelin ile Eda gelin, 24 puanla haftanın şampiyonları olarak altınları paylaştı.