TRT 1 ekranlarının kısa sevilen dizilerinden birisi olan Şampiyon dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tansel'in Fırat'ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızıyor ve ikili bu yüzden geriliyor. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler Şampiyon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güneş Suna'nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat'ın ve Zafer'in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.

Tansel nezaretteki Fırat'la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş'ten vazgeçmesini ister.