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  • 03.10.2019 23:56
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 23:56

yayınlandı mı? Güneş Suna'nın çalıştığı hastaneye kaldırılıyor!

Perşembe akşamları saat 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle buluşan dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmiyor ve spor salonunun kapısında adeta nöbet tutuyor. İzleyiciler şimdi heyecanla nı bekliyor. İşte dizide bu hafta yaşanan olaylar...

Şampiyon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının kısa sevilen dizilerinden birisi olan Şampiyon dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tansel'in Fırat'ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızıyor ve ikili bu yüzden geriliyor. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler Şampiyon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güneş Suna'nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat'ın ve Zafer'in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.

Tansel nezaretteki Fırat'la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş'ten vazgeçmesini ister.

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