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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 11:25

30 Eylül : Çukur, Canevim, Yasak Elma, Çocuk, Vuslat dizisi reyting sonuçları listesi

30 Eylül açıklandı. Pazartesi günü dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. Dünkü dizilerin reyting sonuçları bilgisi paylaşıldı. Peki, pazartesi günü dizileri reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 30 Eylül Çukur, Canevim, Çocuk, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları listesi...

30 Eylül reyting sonuçları açıklandı

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