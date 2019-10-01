Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi Total kategorisinde RTG 9.77 ve Share 25.1 ile reytinglerde birinci oldu. Öte yandan Canevim, Çocuk, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 30 Eylül Pazartesi reyting sonuçları listesi...

30 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

30 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)