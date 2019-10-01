Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 01.10.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 11:10

58. bölüm fragmanı: İşler çığırından çıkıyor! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümden ipuçları

ATV ekranlarında her Çarşamba izleyicisiyle buluşan 58. yeni bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. Merakla beklenen ? Reytingleri altüst eden dizi Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölümde işler iyice çığırından çıkıyor! İşte Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölümden ipuçları!

SEN ANLAT KARADENİZ 58. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.

DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır.

MUSTAFA DAVETE GELİYOR

Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir.

MUSTAFA'YI ÇILDIRTACAK PLAN

Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

ASİYE GİDİYOR

Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanı: İşler çığırından çıkıyor! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümden ipuçları
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri