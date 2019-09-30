EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 141. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır.