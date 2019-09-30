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  • 30.09.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 10:41

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm fragmanı: Meftunların hepsini öldüreceğiz! 141. bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölümde Hızır Çakırbeyli, düşmanını markaja alıyor. Salı akşamlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek! 'da Meftun Ailesi’nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçecek. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 141. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır.

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