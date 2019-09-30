Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 01.10.2019 00:13
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 00:13

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azer yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor! İlk sahne...

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 3. sezon bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecan dolu yeni bölümde Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçiyor. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı son bölümün ardından izleyiciler şimdi . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Çukur 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi 'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde yaşanan hesaplaşmalar izleyicilerin dikkatini çekerken Azer'in kardeşinin intikamı için Yamaç üzerine harekete geçmesi dikkat çekti. Heyecanlı sahneleriyle büyük hesaplaşmaların yaşandığı bölümün hemen ardından izleyiciler heyecanla . bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın'la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur'a ve Yamaç'a dönmek için elinden geleni yapacak.

Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah'ın karşısında alacak. Yamaç'ın, Timsah'ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun'la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.

Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris'in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan'ın peşine düşecek.

Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç'ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azer yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor! İlk sahne...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri