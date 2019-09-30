Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde yaşanan hesaplaşmalar izleyicilerin dikkatini çekerken Azer'in kardeşinin intikamı için Yamaç üzerine harekete geçmesi dikkat çekti. Heyecanlı sahneleriyle büyük hesaplaşmaların yaşandığı bölümün hemen ardından izleyiciler heyecanla Çukur 71. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın'la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur'a ve Yamaç'a dönmek için elinden geleni yapacak.

Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah'ın karşısında alacak. Yamaç'ın, Timsah'ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun'la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.

Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris'in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan'ın peşine düşecek.

Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç'ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.