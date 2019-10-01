Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 39 yıl önce kızını tren garına bırakıp kaçan Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu açıklandı mı?

AİLEYE MUCİZE GİBİ GELDİ



Ancak Sevgi'nin kısmeti ile yıllarca çocukları olmayan ailenin çocuğu oldu. Evlatlık verildiği aileye mucize yaşatan Sevgi'nin bir de kardeşi oldu. Evlatlık olduğunu ise ilkokul 5. sınıfa giderken öğretmeninden yanlışlıkla öğrendi. Bunca yıl kendisini aramayan ailesini bir gün bile aramasa da 39 yıl sonra onu arayan annesine kayıtsız kalamadı ve annesi olduğunu iddia eden Emirdağ'la buluşmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Sevgisini dışa vuramayan bir insan olduğunu söyleyen Sevgi hanım, "DNA sonucu çıkmadan konuşmak doğru değil" dese de heyecanını saklayamadı.



