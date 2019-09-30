Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çocuk bu akşam dördüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça'nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça'nın Efe'nin annesi olduğunu öğreniyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çocuk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akça, Hasan'ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır. Akça içinse Hasan'dan kurtulmanın tek yolu ya canından olmak ya da Hasan'ın canını almaktır.

Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça'nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça'nın Efe'nin annesi olduğunu öğrenmiştir. Şule'nin Efe'den kurtulmasının tek bir yolu vardır o da Akça'yı bulmaktır.

Akça, gözünü karartıp Hasan'ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. Şule Akça'ya teklifini yapar ya çocuğu alıp gidecektir ya da Hasan'ın katili olarak hapse girecektir.

Akça çocuğu getirmesini söyler. Ama iki kadının yaptığı plan son anda Emine tarafından bozulur. Asiye Efe'nin eve dönmesinden mutludur, Şule'ye bunun hesabını sorarken, Efe annesinin kendisini istemediğini, sevmediğini duyar. Kaçacağı tek yer vardır Akça'nın yanı…

Bu sefer Akça'yı durduracak hiçbir şey yoktur. Oğluyla birlikte kaçarken bunu öğrenen Asiye için tehlike çanları çalmaya başlar. Ali Kemal gerçeği öğrenmeden Akça'yı bulup, Efe'yi elinden almak zorundadır.