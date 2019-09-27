ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 27 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Burhan Aykurt ve Satı Ermiş olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 27 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!