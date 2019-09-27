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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:12

'da son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Mahmut Aykurt ne saklıyor? 27 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!

canlı yayınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Burhan Aykurt olayıyla ilgili yeni gelişmeler aktarılacak. Diğer yandan 52 yaşındaki Satı Ermiş hakkında yeni iddialar gündeme geliyor. Hepsi ve daha fazlası, 27 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 27 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Burhan Aykurt ve Satı Ermiş olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 27 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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