Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 52 yaşındaki Satı Ermiş hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Satı Ermiş, cinayete mi kurban gitti? Hepsi ve daha fazlası, 27 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde!
Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi! 27 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça full kesintisiz izle!27.09.2019 16:02
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