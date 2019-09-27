Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi: Ev sahibi Yunis Bey Satı Hanım'ı para karşılığı...
Müge Anlı'daki Satı Ermiş olayıyla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan 52 yaşındaki Satı Ermiş'e ne oldu? Ankara Beypazarı'nda yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'ten 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Satı Hanım'ı son gören kişi Feyat Araz'ın sakladığı gerçek ne? Ev sahibi Yunis Bey ile Satı Hanım arasında nasıl bir bağ var? Yunis Bey'in anlattıklarından sonra Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? Feyat Bey evli olduğunu saklayarak Satı Ermiş'i kandırdı mı? İşte son dakika Müge Anlı gelişmeleri...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ankara Beypazarı'nda yaşayan ve kendisinden 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Hanım'ı son gören kişi Feyat Araz ile ev sahibi Yunis Bey arasında nasıl bir ilişki var? Canlı yayında ortaya çıkan gerçeklerin ardından akıllarda kalan soru işareti... İşte Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'da araştırılan esrarengiz olaylardan biri de 26 Ağustos'ta sırra kadem basan Satı Ermiş... Zonguldak Gölçebeyli'de yaşayan Satı Hanım, 21 Ağustos günü vefat eden babasının maaşını üzerine geçirme işlemleri için Ankara Beypazarı'na gitti. Beypazarı'nda bir pansiyonda kaldı.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA SATI ERMİŞ GELİŞMESİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayınına konuşan ev sahibi Yunis Bey, Allah rızası için insanları birbirleriyle tanıştırdığını ifade etti. Eşi evde yokken Satı Hanım'ı evine davet eden ve birlikte akşam yemeği yediklerini belirten Yunis Bey,"Yemek yerken benim yanımda aşkım canım diye birisiyle konuşuyordu." dedi.