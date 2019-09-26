Star TV ekranlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım her perşembe akşamı ekranlara geliyordu. Bu akşam diziyi yayın akışında göremeyenler Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm bugün neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamayla Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm ne zaman sorusu yanıt buldu.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yayın günü değiştirildi. Furkan Palalı ve Aslı Bekiro'nun başrollerini paylaştığı dizi artık cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşacak.