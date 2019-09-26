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  • 26.09.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 22:30

dizisi final mi yaptı? , bugün neden yok?

ekranlarında yayınlandığı günden bu yana perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler büyük bir merakla Benim Tatlı Yalanım dizisi final mi yaptı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm bugün neden yok? ? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

Benim Tatlı Yalanım dizisi final mi yaptı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım her perşembe akşamı ekranlara geliyordu. Bu akşam diziyi yayın akışında göremeyenler Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm bugün neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamayla Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm ne zaman sorusu yanıt buldu.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yayın günü değiştirildi. Furkan Palalı ve Aslı Bekiro'nun başrollerini paylaştığı dizi artık cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşacak.

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