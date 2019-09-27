Haftanın son iş günü 27 Eylül Cuma günü televizyon kanallarında hangi yayınlar var milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Televizyon kanallarının özellikle ertesi gününün hafta sonu olması vesilesi ile TV yayın akışı programları çok daha zengin içerikleri ile dikkat çekiyor. Haftanın diğer tüm iş günlerine göre daha dolu ve daha zengin yayın akışlarının bulunduğu Cuma günü yani bugün izleyicileri, televizyonda hangi programlar bekliyor? 27 Eylül TV yayın akışı programında çok sevilen "Hercai" dizisi öne çıkarken, Türkiye'nin en uzun soluklu televizyon dizilerinden birisi olan ve halen izlenme rekorları kıran "Arka Sokaklar" dizisi de yeni bölümüyle bugün ekranlarda olacak. Bir diğer iddialı dizilerden birisi olan "Abdülhamit Payitaht" dizisi de yeni bölümüyle 27 Eylül Cuma TV yayın akışı programında yer alıyor.

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ATV TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Gündüz kuşağında saat 10.00'da başlayan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" isimli programıyla ekranlarda olan ATV yayın akışı programı 16.20'de "Esra Erol'da" programıyla hafta içi gündüz kuşağının en çok seyredilen programlarının bu haftaki son yayınlarını ekranlara taşıyor. 19.00'da ülke ve dünya gündemini "ATV Ana Haber Bülteni" ile ekranlara taşırken, hemen arkasından TV yayın akışı programına göre 20.00'da sevilen dizi "Hercai" yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Kanal D TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Hafta içi her gün Kanal D TV yayın akışı programında yer alan 09.30'da başlayan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programı, saat 12.15'te yerini "Gelinim Mutfakta" isimli Fatih Ürek' in sunduğu yarışma programına bırakıyor. Kanal D Cuma günü TV yayın akışı programında 16.00'da gündüz kuşağı dizisi "Yaralı Kuşlar" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.18.45' te ise "Bukey Aydın'la Kanal D Haber Bülteni" TV yayın akışı programında bulunuyor. Haberlerin ardından ise kanalların 27 Eylül Cuma günü TV yayın akışında en çok bekledikleri yapım olan "Arka Sokaklar Yeni Bölüm" 20.00'da ekranlarda olacak.

Show TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Sabahları Show TV yayın akışı programı, birbirinden renkli ve dikkat çekici programlarıyla öne çıkıyor. 08.00' da "Kendine İyi Bak", 09.30' da "Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş' la", 11.45' te "Zahide Yetiş' le", 12.30' da "Kuaförüm Sensin" ve 16.00'da "Damat Bayıldı" programı yayında olacak. Show TV yayın akışı programında klasik 18.45 "Show Ana Haber Bülteni" ekranlarda olacak. Saat 20.00'da ise çok sevilen eğlence programı "Güldür Güldür Show" tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Star TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Sabahın ilk ışıklarında saat 07.00'da güne merhabayı "Mesut Yar ile Bugün" isimli programla yapan Star TV yayın akışı programında 10.45'te haftalık dizi ve magazin gündemi "En Güzel Bölüm" ile tutuluyor. 13.30' da "Gerçeğin Peşinde" programıyla yayında olacak olan Star TV, 18.45' te ise "Nazlı Çelik' le Star Haber Bülteni" ekranlarda olacak. Star TV Cuma TV yayın akışı programının akşam kuşağında ise son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden birisi olan "John Wick" serisinin ilk filmiyle ekranlarda olacak.

TRT 1 TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

TRT 1 27 Eylül Cuma günü TV yayın akışı programı hafta içi tüm günlerde olduğu gibi gündüz kuşağı boyunca en çok sevilen dizilerinin tekrar bölümleriyle dolu. Günün ilk yeni programı 17.40'ta "İmparatoriçe Ki" isimli Uzakdoğu yapımı diziyle başlıyor. 19.00'da ise ülke ve dünya gündemi "TRT 1 Ana Haber Bülteni" ile ekrana geliyor. 27 Eylül Cuma günü TRT 1 TV yayın akışı programında sezonunun en çok merak edilen ve büyük heyecan yaşatan dizi "Payitaht Abdülhamid" dizisi 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Ardından ise gündemi belirleyen konularıyla "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programı 00.15'te ekranlarda olacak.