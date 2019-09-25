Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Burhan Aykurt define kazısında mı öldü?
Müge Anlı son bölümde Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün, Mustafa Varlı'nın açıklamaları damga vurdu. Abi Mahmut Aykurt'un verdiği çelişkili ifadelerin ardından canlı yayın sonrası yaptığı itirafla iyice çıkmaza giren Burhan Aykurt olayında son durum nedir? İşte 25 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Burhan Aykurt esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmadan 1 hafta önce görüştüğünü söyleyen enişte Mustafa Varlı'nın açıklamaları...
Müge Anlı son bölümde Burhan Aykurt olayıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 28 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Burhan Aykurt, define kazısında mı öldü? Abi Mahmut Aykurt'un itirafından sonra yaşanan bu gelişme Burhan Aykurt olayını aydınlatacak mı? İşte 25 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar!
KADINLARI "BEN MEKAN AÇIYORUM" DİYEREK KANDIRDI
Müge Anlı Burhan Aykurt'u araştırırken, ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında şoke eden iddialar öğrendi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan 2 kişi açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Gözlerin çevrildiği Mahmut Aykurt iddiaları yalanlarken, Müge Anlı kendisine gelen bir mesajı da okudu.
Müge Anlı canlı yayınına ismini vermek istemeyen bir izleyici bağlandı. Telefon bağlandıtısındaki genç kadın Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında konuştu. Mahmut Aykurt'un internet üzerinden ve telefonlar kadınlar ayarladığını, bu kadınları da yeni açacakları mekanda çalıştıracağını söyledi.