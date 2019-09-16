Show TV'nin Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Çukur yeni sezonu ile ekrana geliyor. Çukur bu sezon da reyting sıralamasını altüst edecek. Yeni sezon heyecanının yaşanacağı fenomen diziye bu sezon da önemli takviyeler yapıldı. Onlardan biri de Nehir rolünü canlandıracak olan Hazal Subaşı. Kadroya dahil edildikten sonra hakkındaki bilgiler merak edilen güzel oyuncu için binlerce arama gerçekleştirildi. Peki Hazal Subaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı nedir? Ünlü oyuncu Instagram hesabından hayatına dair fotoğraflar paylaşmaktadır. Profilini de aktif olarak kullanmaktadır. Kendisini 374 bin kişi takiptedir. Listesinde ise 547 hesap var. Hazal Subaşı'nın resmi Instagram hesabı @hazalsubasii'dir.