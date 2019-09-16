Çukur, yeni sezonuyla Show TV'de başlıyor! Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çukur'un 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sezon finalinde Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Yeni sezon tanıtımında İdris'in öldüğü gösteriliyor. Peki, bugün Çukur var mı? Çukur 3. sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte Çukur yeni sezon fragmanı...

BUGÜN ÇUKUR VAR MI?

Çukur 3. sezon 1. bölümüyle bugün saat 20.00'de ekranlara gelecek.

İşte Çukur yeni sezon fragmanı:

Çukur'un 3. sezonunda neler olacak?

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Azer, Yücel ve Timsah'la işbirliği yapan Efsun'un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer'in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan'ın Vartolu Sadettin'den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.