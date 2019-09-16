Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.09.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 11:15

? Çukur 3. sezon saat kaçta başlıyor? İşte

Çukur 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanları ile hayranlarını heyecanlandıran Çukur'un yeni sezon detayları belli oldu. İdris'in öldüğü gösterilen yeni sezon tanıtımında Yamaç'ın delirdiği görülüyor. Peki, ? Çukur 3. sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte ...

Bugün Çukur var mı?

Çukur, yeni sezonuyla Show TV'de başlıyor! Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çukur'un 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sezon finalinde Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Yeni sezon tanıtımında İdris'in öldüğü gösteriliyor. Peki, bugün Çukur var mı? Çukur 3. sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte Çukur yeni sezon fragmanı...

BUGÜN ÇUKUR VAR MI?

Çukur 3. sezon 1. bölümüyle bugün saat 20.00'de ekranlara gelecek.

İşte Çukur yeni sezon fragmanı:

Çukur'un 3. sezonunda neler olacak?

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Azer, Yücel ve Timsah'la işbirliği yapan Efsun'un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer'in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan'ın Vartolu Sadettin'den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBugün Çukur var mı? Çukur 3. sezon saat kaçta başlıyor? İşte Çukur yeni sezon fragmanı
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri