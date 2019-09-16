Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yeni sezonuyla ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Bu kapsamda arama motorlarında Çukur bu akşam var mı sorusu çok araştırılıyor. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte Çukur dizisinin yeni sezonuna dair merak edilen bilgiler...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Çukur dizisi yeni sezon ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.