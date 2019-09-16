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  • 16.09.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 18:43

? ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Pazartesi gününün gelmesiyle birlikte sorusu akıllara geldi. Dizinin izleyicileri arama motorlarında ne zaman, saat kaçta başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yeni sezonuyla ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Bu kapsamda arama motorlarında Çukur bu akşam var mı sorusu çok araştırılıyor. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte Çukur dizisinin yeni sezonuna dair merak edilen bilgiler...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Çukur dizisi yeni sezon ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

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