Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Çukur geçtiğimiz sezon, sezon finali ile oldukça konuşulmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin kadrosuna geçtiğimiz sezon Mahsun, Çeto, Cumali gibi birçok isim katılmıştı. Yeni sezonda da birçok oyuncu kadroya dahil oluyor. Çukur dizisi konusu İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Peki Çukur dizisi yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Çukur dizisi oyuncu kadrosu isim isim kimler var?