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  • 17.09.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 09:24

dizisi oyuncu kadrosu isim isim kimler var? kimdir?

dizisi yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte isim isim kimler var? Çukur dizisi yeni sezona bomba gibi başlayacak. Show TV'nin en çok izlenen dizisi olan Çukur sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

Çukur dizisi yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Çukur dizisi oyuncu kadrosu isim isim kimler var?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Çukur geçtiğimiz sezon, sezon finali ile oldukça konuşulmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin kadrosuna geçtiğimiz sezon Mahsun, Çeto, Cumali gibi birçok isim katılmıştı. Yeni sezonda da birçok oyuncu kadroya dahil oluyor. Çukur dizisi konusu İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Peki Çukur dizisi yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Çukur dizisi oyuncu kadrosu isim isim kimler var?

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