Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok sevilen televizyon kanalları, yayın akışlarını haftalık olarak izleyicileriyle paylaşıyor. Böylelikle hafta içerisinde merak edilen ve sevilen programların, dizilerin veya filmlerin izleyici tarafından kaçırılmaması sağlanıyor. Reyting savaşlarının çok kızgın olduğu günümüzün televizyon platformunda eylül ayının gelmesi ile birlikte kış sezonu başladı. Bu yüzden her gün kanalların TV yayın akışı programları dopdolu içerikleri izleyiciye sunuyor. Yeni başlayan diziler ve programlar, büyük bir ilgiyle takip edilen dizilerin yeni sezonları ve tabii ki büyük bir keyif veren film kuşakları, televizyonda kış sezonunun başlamasıyla birlikte yayın akışlarındaki yerlerini almaya başladı. Haftanın ilk gününde TV yayın akışı programlarında gündüz kuşağından, akşam kuşağına kadar dopdolu içeriklerle televizyon kanalları, televizyon izleyicisini kendisine çekmeye çalışıyor.



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16 Eylül ATV Yayın Akışı Programı

ATV 16 eylül TV yayın akışı gündüz kuşağıyla birlikte izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. 16.20'de başlayan Esra Erol'da programı ile özellikle ev hanımlarına zengin bir içerik sunuyor. Akşam 19.00'da başlayan ATV Ana Haber kuşağı ile de Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri, en detaylı şekilde takip edebilmek mümkün oluyor. Haber kuşağının ardından ATV'nin sevilen dizisi Canevim isimli dizi de 20.00'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

16 Eylül Kanal D TV Yayın Akışı Programı

Gündüz kuşağı dopdolu olan kanallardan birisi olan Kanal D 16 eylül TV yayın akışı programı 12.15'te Gelinim Mutfakta programıyla son dönemlere damga vuran yapımını izleyiciyle buluşturuyor. Daha sonra çok sevilen gündüz kuşağı televizyon dizisi "Yaralı Kuşlar" ile 16.00'da dizi tutkunlarını cezp ediyor. Haber öncesinde dizi tekrarıyla yayında olacak Kanal D, "Buket Aydın'la Kanal D Haber" programıyla gündeme dair gelişmeleri sunuyor. Reyting rekorları kıran Zalim İstanbul isimli dizi ise 20.00'da başlayacak.

16 Eylül Show TV Yayın Akışında Neler Var?

Gündüz kuşağında reyting rekorları kıran programları ile en çok izlenen televizyon kanallarından birisi olan Show TV' nin 16 eylül TV yayın akışı programında da gündüz kuşağı çok zengin. Zahide Yetiş'le programıyla yaşama dair bir program sunan Show TV, 12.30'da başlayan Kuaförüm Sensin isimli programıyla modaya ve kişisel bakıma tutkun olanlara eşsiz bir program sunuyor. Ardından 16.00'da başlayan "Damat Bayıldı" isimli eğlenceli yarışma programıyla yayın akışını sürdürüyor .Show TV, Türk televizyon tarihinin en fazla izlenen dizilerinden birisi olmayı başaran "Çukur" isimli dizinin yeni bölümüyle yayın yapacak. Çukur yeni bölüm 16 eylül pazartesi yani bu akşam 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

16 Eylül Star TV Yayın Akışı Programı

Star TV, "Gerçeğin Peşinde" programıyla çözümsüz her şeyin peşine düşerken, izleyicisine heyecan yaşatıyor. Gerçeğin Peşinde isimli program 13.30'da ekrana çıkıyor. Star TV yayın akışı programında dizi tekrarlarıyla birlikte klasikleşmiş 18.45' te akşam haberleri Nazlı Çelik sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Daha sonra ise 20.00'da başlayacak son dönemlerin trend dizilerinden "Çocuk" isimli dizi yeni bölümüyle yayında olacak.

16 Eylül TRT 1 TV Yayın Akışı Programı

Türkiye' nin en köklü televizyon kanalı TRT 1'de gündüz kuşağı için "Kalk Gidelim" ve "Seksenler" gibi televizyonun en çok izlenen ve unutulmaz televizyon dizilerinin tekrarı yayında olacak. Daha sonra ise Uzakdoğu'nun en çok izlenen tarihi dizilerinden "İmparatoriçe Ki" isimli yabancı dizi ile gündüz kuşağını tamamlıyor. 19.00'da başlayan Ana Haber bülteninin ardından 20.00'da akşam kuşağında ise sevilen dizi "Vuslat" ekranlarda olacak.

