Aras Bulut İynemli'nin yanındaki güzeli görenler şaşırdı kaldı! İşte herkesin merak ettiği o isim...
Çukur dizisinde rol alan ve bir süre önce vatani görevini tamamlayıp sevenlerinin yanına geri dönenen Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşırdı. Orçun adında bir abisi ve Yeşim adında bir ablası olan Aras Bulut İynemli'nin ablasının güzelliği sosyal medyaya damga vurdu. İşte Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve diğer ünlülerin akrabaları...
04.08.2019 11:59
- Son Güncelleme: 04.08.2019 12:11
Aras Bulut İynemli, son dönemin en popüler oyuncuları arasında. 28 yaşındaki başarılı oyuncu İynemli'nin ablası sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşim İynemli'yi görenler şaşırdı. İşte Çukur dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...
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