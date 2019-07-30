Çukur dizisinden ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in bikinili paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in zayıf halini görenler biraz kilo alması yönünde yorumlarda bulunurken, bazı takipçileri ise genç oyuncuya güzelliğinden dolayı övgü yağdırdı. Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı ikiye bölen bikinili paylaşımı ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...