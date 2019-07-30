Çukur dizisinden ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in bikinili paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Çukur dizisine hayatını kaybederek veda eden Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. 24 yaşındaki Çiçek Deniz, moda dergilerini aratmayan tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Deniz'in bağcıklı bikinisi ile pastel tonlarını yakalayarak, uzanmış şekilde verdiği poz beğeni rekoru kırdı. Ünlü oyuncunun güzelliği kadar zayıf oluşu da dikkat çekti. Takipçilerinden bir kısmı "Çok güzelsin" derken bir kısmı da "Göbeğin sırtına yapışmış, biraz kilo al" yorumunda bulundu. Tatilden sonra ekranlara 'Patron' dizisiyle dönecek olan Deniz'in partneri ise Burak Deniz olacak. İşte Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in ve diğer ünlü isimlerin yaz tatili pozları...
30.07.2019 16:21
- Son Güncelleme: 30.07.2019 16:33
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in zayıf halini görenler biraz kilo alması yönünde yorumlarda bulunurken, bazı takipçileri ise genç oyuncuya güzelliğinden dolayı övgü yağdırdı. Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı ikiye bölen bikinili paylaşımı ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...
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