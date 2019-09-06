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  • 06.09.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 10:12

canlı yayınında Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili şok gelişme! 6 Eylül Müge Anlı canlı izle!

canlı yayınında 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın başına ne geldiği araştırılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç olayların aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 18 Temmuz günü kaybolan 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş hakkında son dakika gelişmeleri yaşanacak! Mehmet Bey'in kuzeni Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıklaması üzerine dehşet veren detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası 6 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 42 yaşındakin 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş hakkında yeni gerçekelr ortaya çıkıyor. Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz'da sabaha karşı 5'de evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Müge Anlı, Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan kuzeni Mehmet Bey'e ulaştı. Mehmet Bey, Müge Anlı canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şok etti. Hepsi ve daha fazlasını 6 Eylül Müge Anlı canlı yayınından izleyebilirsiniz!

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