ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 42 yaşındakin 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş hakkında yeni gerçekelr ortaya çıkıyor. Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz'da sabaha karşı 5'de evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Müge Anlı, Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan kuzeni Mehmet Bey'e ulaştı. Mehmet Bey, Müge Anlı canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şok etti. Hepsi ve daha fazlasını 6 Eylül Müge Anlı canlı yayınından izleyebilirsiniz!