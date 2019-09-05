Star TV ekranlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Tolga'yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna'yı öpüyor. Yayınlanan son bölümle birlikte merakla araştırılan sorular arasında Benim Tatlı Yalanım 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tolga'yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna'yı öper.