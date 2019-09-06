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  • 06.09.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 15:28

Özel tanıtım geldi! 2. sezon ne zaman başlayacak? kimler?

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran izleyicileri cuma akşamları ekran başına kilitliyor. Eylül ayına geldiğimiz şu günler Hercai'nin yeni sezon tarihi hakkında açıklama bekleniyor. Yeni sezon öncesi Hercai'den özel bir tanıtım daha geldi. Peki, milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği ne zaman başlayacak? kimler? İşte dizinin yeni sezonuna dair detaylar...

Hercai'den 2. sezon için özel bir tanıtım geldi!

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? Hercai'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Eylül ayının gelmesi ve dizinin yeni sezonuna ait bir tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu arama motorlarında artış gösterdi. Peki, Hercai yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte yeni sezona dair merak edilenler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı. İşte YouTube'a özel yayınlanan 4 dakikalık Hercai yeni sezon tanıtımı...

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