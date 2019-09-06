Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? Hercai'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Eylül ayının gelmesi ve dizinin yeni sezonuna ait bir tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu arama motorlarında artış gösterdi. Peki, Hercai yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte yeni sezona dair merak edilenler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı. İşte YouTube'a özel yayınlanan 4 dakikalık Hercai yeni sezon tanıtımı...