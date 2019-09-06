Müge Anlı canlı yayında son dakika gözaltı haberi! Kuzeni Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etmişti

Müge Anlı'da aranan Müge Anltuntaş ile ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. İstanbul Sultangazi ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, teyzesinin oğlu olan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Taşdelen ile yasak aşk yaşadığı söylenmiş ve en son onunla görüştüğü ortaya çıkmıştı. 18 Temmuz 2019 tarihinde ise 'markete gidiyorum' deyip bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.