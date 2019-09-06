Müge Anlı canlı yayında son dakika gözaltı haberi! Kuzeni Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etmişti
Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini aktardı. 44 gün önce en son kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüşen 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'tan günlerdir haber alınamıyordu. Altuntaş'ın kızı Fadime Altuntaş, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden kuzen Mehmet Taşdelen, yayından hemen sonra yaptığı açıklamalardaki tutarsızlık nedeniyle gözaltına alındı. Müge Anlı son dakika gelişmesini aktarırken, Ayşe Altuntaş'ın kaybolduğu gün Mehmet Taşdelen ile birlikte gittiği ormanlık bölge Atv ekranlarına geldi. işte 6 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında önce Ayşe Altuntaş'ın ölüsünün geleceğini itiraf etti, sonra cinsel birliktelik yaşadıkları ormanlık bölgeye götürdü ve art arda gelen çelişkili açıklamalardan sonra gözaltına alındı. 18 Temmuz günü kaybolan 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan kuzen Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınından sonra gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili son dakika bilgileri...
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Müge Anlı'da aranan Müge Anltuntaş ile ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. İstanbul Sultangazi ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, teyzesinin oğlu olan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Taşdelen ile yasak aşk yaşadığı söylenmiş ve en son onunla görüştüğü ortaya çıkmıştı. 18 Temmuz 2019 tarihinde ise 'markete gidiyorum' deyip bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN SONU YAŞANAN ŞOK GELİŞMELER!
MÜGE ANLI'DAKİ AYŞE ALTUNTAŞ'A NE OLDU?
Kızı Fadime Altuntaş tarafından Müge Anlı'nın programında aranan Ayşe Altuntaş hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı. Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü kişi olarak tespit edilen teyzesinin oğlu Mehmet Taşdelen açıklamalarıyla başta Müge Anlı olmak üzere izleyiciye de şaşkına çevirdi.