Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında yeğeni Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
Müge Anlı 4 Eylül Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne olduğu araştırıldı. 40 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş, Temmuz ayında gece 5'de evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Müge Anlı, Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan Mehmet Bey'e ulaştı. Mehmet Bey, Müge Anlı canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şok etti. Teyzesinin torunu hakkında konuşan Mehmet Bey, Ayşe Altuntaş ile parayla birlikte olduklarını ve daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı. Peki, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? İşte 4 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan şok olay!
Müge Anlı canlı yayınında şok itiraf! Yeni sezon yayın hayatına başlayan Müge Anlı ile Talı Sert programında bugün, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın başına gelenler araştırılırken ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürdü. Başarılı sunucu Müge Anlı, Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi Mehmet Bey ile canlı görüşme yaptı. Bu görüşme esnasında Mehmet Bey'in öne sürdüğü bildiler şok etkisi yarattı. İşte 4 Eylül Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2018'de evden son kez ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet beyle kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra Mehmet bey Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o saatten sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor.
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MÜGE ANLI CANLI YAYINDA PARALI CİNSEL İLİŞKİ ŞOKU!
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Ayşe Altuntaş Temmuz ayından gece 5'de evden çıktı ve birdaha haber alınamadı. Müge Anlı'da sevgilisi Mehmet Bey "Başka kişilerle de görüşüyordu" diyerek ayrıldıklarını dile getirse de sonrada olayın şekli değişti. Mehmet bey, Ayşa Altuntaş'la parayla beraber olduklarını dile getirip daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.