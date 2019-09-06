Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...
Müge Anlı, Fatma Uyanık olayındaki son dakika gelişmelerini 6 Eylül canlı yayında açıkladı. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Baş şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma bugün gerçekleşti. Müge Anlı, savcılığın hazırladığı iddianameyi 6 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. Fatma Uyanık cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamedeki gerçekler kan dondurdu! İşte Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında son dakika bilgileri...
Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı hakkında son dakika gelişmeleri aktarıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Konya'nın Karaman ilçesindeki Fatma Uyanık cinayetiyle ilgili iddianamede yazan bilgiler kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DAKİ FATMA UYANIK OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
4 Ekim 2017 tarihinde annesiyle birlikte yayla evine giden Fatma Uyanık, 2 gün boyunca bahçe işleri yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinde kaybolan Fatma Uyanık'tan, 6 Ekim gününden sonra bir daha haber alınamadı.