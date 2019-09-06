Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...

Fatma Uyanık soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi olayla ilgisini kabul etti, detayları anlattı. Saatler süren yargılama maratonunun ardından bu itiraf geldi. 1 buçuk yıl sonra herkesin işaret ettiği ancak hiç kimsenin 'evet o' diyemediği kişi her şeyi bir bir itiraf etti!