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Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...

Müge Anlı, Fatma Uyanık olayındaki son dakika gelişmelerini 6 Eylül canlı yayında açıkladı. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Baş şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma bugün gerçekleşti. Müge Anlı, savcılığın hazırladığı iddianameyi 6 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. Fatma Uyanık cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamedeki gerçekler kan dondurdu! İşte Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında son dakika bilgileri...

06.09.2019 18:35 - Son Güncelleme: 06.09.2019 19:03
Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı hakkında son dakika gelişmeleri aktarıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Konya'nın Karaman ilçesindeki Fatma Uyanık cinayetiyle ilgili iddianamede yazan bilgiler kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'DAKİ FATMA UYANIK OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...

4 Ekim 2017 tarihinde annesiyle birlikte yayla evine giden Fatma Uyanık, 2 gün boyunca bahçe işleri yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinde kaybolan Fatma Uyanık'tan, 6 Ekim gününden sonra bir daha haber alınamadı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE (6 EYLÜL) - TIKLA

Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulanlardan yola çıkarak savcılık düğmeye bastı ve 11 Nisan 2019 tarihinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Peki, Fatma Uyanık'a ne oldu?

Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...

Fatma Uyanık soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi olayla ilgisini kabul etti, detayları anlattı. Saatler süren yargılama maratonunun ardından bu itiraf geldi. 1 buçuk yıl sonra herkesin işaret ettiği ancak hiç kimsenin 'evet o' diyemediği kişi her şeyi bir bir itiraf etti!

Müge Anlı'daki Fatma Uyanık olayında kan donduran gelişme! Vahap Varlı sapkınlık derecesinde cinsel eğilimli ve...

1 BUÇUK YILLIK OLAY 72 SAAT SONUNDA ÇÖZÜLDÜ!

72 saat süren sorgu sonucunda 1 buçuk yıllık olay çözüldü. Karaman Sarıveliler'e 1 buçuk yıl sonra yeni atanan savcı, küllenen dosyayı yeniden açtı. Tam 72 saatin sonunda itiraf geldi.

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