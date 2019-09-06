Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 6 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça full izle! 06.09.2019 17:39

Müge Anlı canlı yayınında 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın başına ne geldiği araştırılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç olayların aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 18 Temmuz günü kaybolan 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş hakkında son dakika gelişmeleri aktarıldı! Mehmet Bey'in kuzeni Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıklaması üzerine dehşet veren detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası için 6 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça full izleyebilirsiniz!

Ayşe Altuntaş'ın kaybı ile ilgili çarpıcı gelişme! Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi Mehmet Taşdelen gözaltında. Mehmet Taşdelen'in açıklamaları... Fatma Uyanık davasındaki son durum...