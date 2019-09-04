ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı'da son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye'yi derinden sarsan Leyla Aydemir ve Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili neler yaşanacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilirsiniz!