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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 10:12

canlı yayınında Leyla Aydemir'in adli tıp raporuyla ilgili dikkat çeken detay! 4 Eylül Müge Anlı canlı izle!

'nın bugünkü programında Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan t'te bugün, 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili neler aktarılacak? Ecrin bebekten haber var mı? Hepsi ve daha fazlası 4 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan 'da son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye'yi derinden sarsan Leyla Aydemir ve Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili neler yaşanacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Eylül t canlı yayını izleyebilirsiniz!

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