Müge Anlı Leyla Aydemir'in otopsi sonucunu açıkladı! Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar!
Müge Anlı 3 Eylül canlı yayında Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini açıkladı. Atv'nin sevilen ve aralıksız takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, minik Leyla Aydemir'in cansız bedeninde cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığını açıklandı. Müge Anlı, Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili 7 kişinin 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldığını ifade etti. Otopsi sonucunda cinsel istismar ve delici - kesici aletle öldürüldüğüne dair bir bulguya rastlanmayan Leyla Aydemir'in ölüm şekli Adli Tıp Kurumu tarafınca henüz belirlenemedi. İşte Müge Anlı'nın 3 Eylül günü programda aktardığı Leyla Aydemir son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı Leyla Aydemir hakkında son dakika gelişmesini açıkladı. Ağrı'da yaşayan ve 15 Haziran 2018'de babası Nihat ve annesi Şükran Aydemir ile bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan tam 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Müge Anlı, 3 Eylül günü canlı yayında Leyla Aydemir'in otopsi sonucunu ve ölümüyle ilgili detayları açıkladı...